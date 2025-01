La carica dei 32 lombardi. Parte la stagione dei prof

Ancora pochi giorni e si comincia a fare sul serio: dal 21 al 26 gennaio scatterà ufficialmente la stagione ciclistica su strada 2025 con la corsa a tappe del calendario World Tour in Australia, il Tour Down Under. Ma si corre anche in Venezuela la Vuelta al Tachira che prende il via domenica 12 gennaio a San Cristobal Tariba. I nomi più attesi sono i soliti, da Pogacar a Evenepoel, da Van Aert a Van der Poel, da Vingegaard a Roglic. Con l’Italia ancora alla ricerca di un talento in grado di contrastare la supremazia degli stranieri.

Per quanto riguarda i corridori lombardi, sono 32 i ragazzi inseriti nelle formazioni di World Tour e Professional. Un buon numero di professionisti che parteciperanno alle migliori competizioni del calendario internazionale. Dividendoli per provincia, dieci sono bergamaschi, sei bresciani, tre rispettivamente varesini, brianzoli, lecchesi e valtellinesi, e infine uno a testa a rappresentare Pavia, Milano, Mantova e Como. Vediamo un pò di conoscerli e scoprire per quali formazioni correranno la nuova stagione.

Tra i più accreditati il campione olimpico su pista l’orobico Simone Consonni che nella Lidl Trek, capitanata dal plurivittorioso 2024 Jonathan Milan, avrà al suo fianco il valtellinese Andrea Bagioli. Dopo il trionfo al campionato europeo a cronometro, il mantovano Edoardo Affini è stato confermato dalla Visma Lease a Bike dove figurano gente del calibro di Van Aert e Vingegaard. Idem il bergamasco Mattia Cattaneo che ha rinnovato il contratto con la Soudal Quick Step di Evenepoel. Nella nuova XSD Astana, oltre ai confermati Davide Ballerini, Michele Gazzoli e Cristian Scaroni, sono arrivati l’esperto Fausto Masnada (2° al Giro Lombardia 2021 dietro Pogacar) e la giovane promessa Alessandro Romele di cui si dice un gran bene. Altre conferme sono quelle di Kevin Colleoni, Luca Rota e Simone Petilli che vedremo con le insegne della Intermarchè Wanty, di Alessandro Covi con la UAE Team Emirates XRG, di Lorenzo Milesi con la Movistar e di Stefano Oldani con la Cofidis. Mentre debutta nel world tour il giovane bresciano Giosuè Epis che passa dalla development alla formazione maggiore della francese Arkea B&B Hotels.

Tanta presenza lombarda anche nelle Professional. In Q36.5 Pro Cycling, squadra elvetica, troviamo Giacomo Nizzolo, Walter Calzoni, Nicolò Parisini e Matteo Moschetti, mentre l’emergente Davide Piganzoli, Gabriele Raccagni e Alessandro Tonelli correranno in maglia Polti VistMalta. Alla VF Gropu Bardiani CSF Faizanè figurano Luca Colnaghi, Alessio Martinelli e Filippo Turconi; alla Solution Tech-Vini Fantini Davide Baldaccini e Andrea Piras; alla belga Wagner Bazin WB Davide Persico, Marco Tizza e Davide Persico; alla francese Unibet Tietema Rockets il neoprofessionista Sergio Meris.