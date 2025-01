La celebrazione di un traguardo importante. Ll Gruppo Stabbia Ciclismo festeggia 50 anni di attività: il Revival l’8 febbraio

Il Gruppo Sportivo Stabbia Ciclismo, fondato nel 1974, ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività con la stagione 2024 e tutti i suoi dirigenti, capitanati dal presidente Luciano Benvenuti, tra i fondatori di questa gloriosa società, stanno organizzando una grande serata per celebrare questa ricorrenza. Sarà un vero e proprio Revival quello in programma sabato 8 febbraio con orario di inizio alle 19.30 presso il Circolo 23 Agosto di Stabbia, al quale sono invitati tutti gli atleti che hanno indossato la maglia dello Stabbia Ciclismo in questo mezzo secolo di attività sportiva.

Una vera e propria rimpatriata per ricordare trascorsi ed episodi. Una mega festa che vuole confermare l’impegno profuso nella diffusione del ciclismo, nonché i valori di determinazione, responsabilità e socialità, che hanno caratterizzato il lungo percorso compiuto dalla società in mezzo secolo di vita. Lo Stabbia Ciclismo da sempre è orgoglio del territorio del comune di Cerreto Guidi, realtà sportiva importante che si dedica con grande impegno e passione ai ragazzi.

"Approfitto di questo articolo – afferma il presidente Benvenuti – per un invito collettivo a tutti coloro che dal 1974 ad oggi hanno indossato la maglia dello Stabbia Ciclismo, li vorrei rivedere tutti la sera dell’8 febbraio in occasione di questa festa, e con tutti i presenti brindare per un futuro pieno di felicità per tutti": questo l’appello del presidente, che auspica una serata all’insegna della collettività e dei bei ricordi condivisi da chi ha indossato i colori dello Stabbia Ciclismo nella sua carriera.

Antonio Mannori