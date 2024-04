La Ciclistica Rubierese esulta. I Giovanissimi sanno solo vincere

Giovanissimi della Ciclistica 2000 Litokol sugli scudi: dopo l’esordio vittorioso al ’Recioto Sprint’, si sono ripetuti nelle terre d’Emilia, vincendo di squadra la ’Savigno Race’ grazie ai successi di Federico Mantovani nei G3, di Thomas Vitaloni nei G6 e della scatenata Sofia Leoni nelle G5, oltre a ovviamente a tutti i piazzamenti e prestazioni di un gruppo splendidamente guidato da Daniele Stefani e Fausto Vitaloni.

Gli Esordienti 2° anno del direttore sportivo Marco Marastoni hanno invece partecipato al ’Gran Premio di Medolla’, dove Oleksandr Osadchyi ha patito un guaio meccanico all’ultimo giro e non ha potuto disputare la volata poi vinta da Leonardo Manfredi della Cavriago; hanno chiuso serenamente in gruppo Federico Mussini e Matteo Cucinella. Piazzandosi ottavo, per la cronaca, Simone Orlandi della San Marinese si è laureato campione provinciale di Modena.

Trasferta trentina invece per gli Allievi (nella foto) diretti da Fabio Ori e Cinmaya Ferrara, al trofeo Moto Riders di Gardolo: appuntamento di assoluto livello, con 174 partenti e un podio composto da Brandon Fedrizzi (Forti e Veloci), Lorenzo Campagnolo (Borgo Molino) e Cristian Mazzoleni (Brembillese). Per il team di Rubiera la soddisfazione di completare la gara con Mattia Roncatti, Federico Zanarini e Alessandro Pedata, mentre l’unico primo anno della formazione Leonardo Zanfi si è dovuto ritirare.

La Ciclistica 2000 al completo sarà impegnata domenica 14: Giovanissimi vicino casa, a Rolo, per il tradizionale Gran Premio della Righetta, Esordienti a Calcara per il GP Caduti Liberazione e Allievi ancora in trasferta per il Giro delle Tre Province a Pressana (nel veronese).