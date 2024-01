La doppietta della Salus. Nembrini e Tarallo super

Fine anno col botto per i colori della Salus Seregno Academy di Ciclocross. Il team brianzolo festeggia con una doppietta la festa di San Silvestro grazie ai trionfi di Diego Nembrini e Sara Tarallo tra gli juniores. Nembrini, che proprio il giorno prima aveva annunciato in un’intervista la sua voglia di vincere, ha centrato il bersaglio nella seconda edizione del Cross del Sile svoltasi a Casale sul Sile in provincia di Treviso. Dopo aver rotto gli indugi a metà corsa, l’atleta della Salus Seregno Academy si è presentato in solitaria al traguardo dove ha preceduto i veneti Stefano Sacchet (Sorgente Pradipozzo) di 27’’ e Pietro Duregon del Velo Club San Vendemiano di 1’02’’. Una bellissima vittoria per Nembrini, la seconda dopo Pasturana (Alessandria) e per la Salus Seregno del presidente Marco Moretto che in parallelo applaude anche l’affermazione della giovanissima romana Sara Tarallo nella prova del Circuito Lazio Cross che si è disputata a Roma.

Tarallo, classe 2006 di Civitavecchia, si è imposta tra le donne juniores ottenendo la quarta vittoria stagionale.

"Chiudiamo il 2023 con tanta soddisfazione e un buon auspico per l’anno nuovo - ha detto il presidente Moretto -. Sapevamo che Nembrini stava bene e aveva chiesto espressamente di correre a Casale sul Sile perché convinto di portare a casa un grande risultato. E così ha fatto, regalandoci una bellissima vittoria.

Come Salus facciamo i nosri complimenti anche a Sara Tarallo che da quando è con noi ci ha regalato molte soddisfazioni e un bel poker di successi. Ora ci prepariamo per il Cross di casa nostra, a Seregno (sabato 6 gennaio, ndr) dove naturalmente vogliamo ben figurare davanti al nostro pubblico".