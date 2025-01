La magia della ciclostorica Firenze-Pistoia. L’appuntamento è per domenica 2 febbraio

Lo staff organizzativo della Ciclostorica Firenze-Pistoia che ha in Michela Piccioni una delle appassionate rappresentanti che amano questo genere di gare, è attivamente impegnato per definire il programma dell’edizione che si svolgerà domenica 2 febbraio. Nello stesso giorno, ma l’anno era il 1870 si svolse la prima gara ciclistica in Italia, che grazie al Comitato Organizzatore viene rievocata dal 2020. Alla prima edizione di 5 anni fa, vi presero parte oltre 150 ciclisti e cicliste in abbigliamento d’Epoca, con atleti provenienti da Francia, Belgio, Usa, Inghilterra e Germania.

Un bel gruppo che sfoggiava bici storiche risalenti agli ultimi anni del 1800. Per l’edizione 2025 prevista una novità di rilievo, in quanto saranno ammesse tutte le bici d’epoca con omologazione fino al 1987. Ci saranno diverse iniziative in via di definizione, mentre in Piazza del Duomo a Pistoia dove arriveranno più tardi i ciclisti, sarà organizzata dal Comitato Provinciale pistoiese della Federazione Ciclistica Italiana, una gimkana promozionale per i giovanissimi. Una bicicletta, un casco, tanti gadget e divertimento assicurato per i miniciclisti, senza agonismo ma per una vera e propria festa.

Ma vediamo il programma dell’intera manifestazione. Il ritrovo a Firenze attorno alle ore 8,30 nella zona antistante il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Piazza V. Gui, con la registrazione e ritiro dei pettorali. Alle ore 9 la partenza della ciclostorica preceduta dalla partenza di 19 ciclisti per celebrare i partecipanti della prima edizione 1870. I 19 ciclisti saranno seguiti ed accompagnati da un gruppo di ex campioni e vecchie glorie del ciclismo; da un gruppo di appassionati, anch’essi con bici ed abbigliamento d’epoca; da auto dello stesso periodo storico nel quale si svolse la prima Firenze-Pistoia e da carrozze. Dopo una dozzina di chilometri prevista attorno alle 10,30 la sosta a Poggio a Caiano presso la Villa Medicea, dove sarà posto un punzone commemorativo sulle bici ed i partecipanti incontreranno le autorità e la cittadinanza. La pedalata riprenderà per raggiungere Pistoia e Piazza del Duomo dove l’arrivo dopo circa 33 Km è previsto a mezzogiorno. Seguirà in Piazza la premiazione del Concorso di bellezza ed eleganza riservato ai ciclisti ed alle cicliste con l’abbigliamento d’epoca più appropriato. Infine a chiudere la lunga mattinata il pranzo dei partecipanti presso il Dopolavoro Ferroviario di Pistoia.

Antonio Mannori