La vittoria più bella di tutte. Sara Fiorin brilla in Olanda

Al traguardo la dedica al direttore sportivo Davide Gani per il suo compleanno. "Questa bella vittoria è il mio regalo per Davide - ha detto Sara Fiorin - e per tutte le compagne di squadra". Torna un sorriso di gioia sul volto della giovane Sara, brianzola di Seveso portacolori della UAE Development Team. Fiorin ha conquistato il successo nella classica ZLM Omloop der Kempen che si è svolta in località Veldhoven, Olanda, sulla distanza di 120 chilometri. Dal 28 febbraio a oggi sono passati tre mesi da quando la sevesina aveva marchiato in Croazia (Umag Trophy) la sua prima affermazione tra le donne Elite.

"Sono molto contenta anche per il lavoro delle mie compagne di squadra, sono state davvero splendide. Avevamo pianificato di vincere e lo abbiamo fatto, devo ringraziare tutto lo staff di UAE Development Team e penso che questo sia il successo più importante della mia carriera". Sara Fiorin ha vinto allo sprint regolando l’irlandese, nonché compagna di colori, Lara Gillespie, e l’olandese Marjolein Van’t Geloof, mentre Federica Venturelli si è piazzata in nona posizione. Un trionfo meritato e meraviglioso per la ventenne Fiorin, in una corsa di alto livello e che la Brianza delle due ruote attendeva.