L’Acsi incorona i suoi campioni. Assegnate le sei maglie ai numeri uno del ciclocross

Sono sei le nuove maglie giallogrigie che l’Acsi Marche fa indossare ai proprio campioni di ciclocross, laureati al termine del Trofeo Garofoli, disputatosi a San Girio di Potenza Picena. A vestirli ed applaudirli sono i dirigenti Enzo Giustozzi, presidente Nuova Sibillini, e Fabio Romagnoli, delegato Coni Macerata. Questo il sestetto regionale leader 2023. A fungere da esemplare battistrada è l’amazzone Elena Bonacci, Cinghiali Serra San Quirico. A bersaglio il tandem gentlemen del team Ven Mtb: Davide Gambella (A) - Luciano Baldoni (B). Doppietta del Green Bike, con lo junior Nicolò Tonucci ed il supergentleman Gilberto Antognoli. D’oro il veterano Stefano Ghilardi, Pedale Marottese. Due le corse open sull’anello disegnato da Lanfranco Passarini nel ciclodromo ‘Marzio Rinaldoni’. Prima corsa: vittoria per il gentleman settempedano Giovanni Filippo Raimondi del Co.Bo. Pavoni davanti a Massimo Viozzi e Mauro Mercur). Seconda corsa: su tutti il senior Alessandro Magi del Passatempo Cycling Team seguito daSabino Giovine e Ludovico Basso. Primati di categoria per Mery Guerrini (Team Co.Bo. Pavoni), Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli), Michele Viozzi (New Mario Pupilli), Rudi Negosanti (Sidermec F.lli Vitali), Rosario Pecci (Abitacolo), Giulio Conti (Belmontese), Adamo Re (Bike Racing Team), LudovicoBasso (Abitacolo), Luca Bonifazi (New Mario Pupilli), GianlucaCensi (Abitacolo), Mirko Meschini (New Mario Pupilli).Organizzazione tecnica del Team Idromarche presieduto da Ernesto Sopranzetti. Supervisione dell’Acsi Macerata gestita da Maurizio Giustozzi. Prossimi appuntamenti ciclopratistici: sabato 30 dicembre a San Ginesio, sabato 6 gennaio di nuovo a San Girio. Umberto Martinelli