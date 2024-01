L’appuntamento. Poggio della Cavalla, storia di una passione. Nel 2024 torna la classica dei dilettanti

La conferma arriva dal ristretto gruppo di volontari di Poggio alla Cavalla e di Cerbaia di Lamporecchio. Il Gran Premio Sportivi per dilettanti élite e under 23 nel giorno di "Pasquetta", ci sarà anche nel 2024 dopo il ritorno alla gara avvenuto l’anno scorso con il successo in volata del velocista pratese Lorenzo Cataldo. Prosegue dunque la storia di questa gara organizzata dall’A.S. Mastromarco con il patrocinio del Comune di Lamporecchio, che vanta un albo d’oro illustre e giunta alla cinquantanovesima edizione. Per tanti anni fu il compianto Mauro Ortigni il direttore organizzativo della gara pistoiese e per lui ci sarà un doveroso ricordo in occasione della gara che amava profondamente. Si svolgerà lunedì 1° Aprile con il consueto ritrovo presso il circolo Arci Tamburini a Cerbaia, mentre il via ufficiale dopo un trasferimento di circa un chilometro e mezzo sarà dato alle ore 15 nella piccola frazione di Poggio alla Cavalla. Ventinove i giri del circuito denominato dei "Tre Comuni", un anello ondulato di 3,400 metri con un centinaio di chilometri da percorrere.

An.Mann.