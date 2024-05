L’assessora Piscini. "Ha dimostrato di potersela battere con i grandi»

"Pellizzari ancora una volta ha dimostrato di potersi battere con i grandi del Giro d’Italia". Sono parole di Silvia Piscini, assessora allo Sport del comune di Camerino, dopo l’ennesimo exploit del ventenne camerte. "Giulio – aggiunge – dimostra ogni volta tanta grinta e cuore come dopo l’arrivo quando si è commosso". Prima della partenza l’assessora lo aveva sentito. "Era emozionatissimo, è un giovane che sa prendere le sfide con coraggio e grande serenità, nonostante letà sa gestire la pressione". E adesso l’appuntamento è per martedì quando alle 19.15 ci sarà la festa a Camerino al Sottocorte Village. "Non vediamo l’ora di accoglierlo per festeggiarlo assieme a tutta la città".