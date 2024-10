L'Eroica, cresce l’attesa: migliaia di iscritti. La prima partenza

Gaiole in Chianti (Siena), 3 ottobre 2024 – Sarà festa per le vie di Gaiole in Chianti già a partire da domani venerdì 4 ottobre con le migliaia di ciclisti iscritti (sono quasi 9.000) che invaderanno la provincia di Siena e le strade del Chianti. Dopodomani sabato 5 ottobre il via ufficiale alla manifestazione con in programma i percorsi più lunghi, mentre domenica ci saranno i tracciati più corti, tra i quali anche quello dedicato ai 100 anni della radio. Grande animazione naturalmente ai vari villaggi predisposti, con le bellissime biciclette che concorrono al "Concorso d'Eleganza", i simpaticissimi protagonisti del "Concorso Barba e Baffi", le vetrine del paese che testimoniano un amore antico per il ciclismo. Alle ore 17, la proiezione del docufilm che il giornalista RAI Franco Bortuzzo ha dedicato a Ottavio Bottecchia, primo italiano vincitore del Tour de France. Il film è sottotitolato in inglese per consentire la fruizione anche ai ciclisti stranieri.

I partecipanti a L’Eroica 2024 arrivano da 52 Paesi. In ordine di numero di iscritti: Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Austria, Polonia, Stati Uniti, Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Canada, Ungheria, Australia, Inghilterra, Svezia, Brasile, Lussemburgo, Irlanda, Slovenia, Danimarca, Romania, Norvegia, Monaco, Grecia, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Malta, Portogallo, Croazia, Estonia, San Marino, Serbia, Russia, Messico, Scozia, Bulgaria, Nuova Zelanda, Isole Cayman, Uruguay, Galles, Liechtenstein, Slovacchia, Swaziland, Giappone, Albania, Sudafrica, Lettonia, Lituania, Panama, Qatar.

Sabato 5 ottobre la prima partenza avverrà di notte alle 4,30 con le biciclette costruite prima del 1930 e un programma molto impegnativo di ben 209 chilometri, che dal Chianti arriverà fino alla profonda Val d'Orcia, che richiederà tutte le energie a disposizione. Dalle ore 5 prenderanno il via gli altri ciclisti del percorso lungo, ed alla ore 6 il via ai ciclisti iscritti al percorso di 135 chilometri. Domenica 6 ottobre invece la prima partenza avrà luogo alle ore 7 protagonisti i ciclisti del percorso "Cento anni di radio", poi tutti gli altri.