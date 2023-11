L’evento organizzato dal comitato con tanti nomi di spicco. Festa del ciclismo regionale. Il 16 dicembre serata a Cento

Cento continua a brillare nello sport e stavolta lo fa con la festa delle Stelle dell’Emilia Romagna, un appuntamento molto atteso da tutto il movimento ciclistico regionale, organizzato dal comitato regionale, che ha scelto di farlo in Pandurera a Cento il 16 dicembre alle 15. Si festeggeranno i successi della stagione ciclistica 2023 e la città diventerà il punto focale dei tanti campioni italiani, europei e mondiali tra i quali, annunciati, ci sono la tricolore Silvia Zanardi, che nel suo palmares su pista ha anche medaglie d’oro mondiali, europei, l’azzurra Rachele Barbieri, che ha fatto sognare sui velodromi mondiali conquistando titoli e medaglie ma che ora dà l’addio alla pista per dedicarsi alla strada, poi Simone Velasco, il professionista bolognese che si è messo in luce anche alle tappe del Giro e che indossa fieramente la maglia tricolore, così come Niccolò Galli, il pistard centese che sta scaldando gli animi con le sue medaglie europee, tra le quali i due argenti ad Anadia.

A loro si aggiunge anche il ‘Premio Fair Play’, non ancora svelato ma che toccherà da vicino Cento. Tanti sono i nomi attesi, ben 10 maglie tricolori, atleti di tutte le età e categorie ma anche società, premi alla carriera, per gli organizzatori del tricolore, società centenarie come la Forti e Liberi di 120 anni e Mirandolese di 100, o ancora, premi ai campioni di alto rango come la paralimpica pluripremiata Francesca Porcellato o il giovane Elia Rial, entrato nella storia regionale per il doppio titolo tricolore fuoristrada country o il team Vo2 Team Pink con Valentina Zanzi per i risultati mondiali. Tra i premiati, anche il ferrarese Mattia Donegà e il professionista modenese Giovanni Aleotti, che però non riusciranno ad essere presenti. "Siamo molto felici di aver collaborato con il Crer per questo evento – dice l’assessore Vito Salatiello –. Siamo contenti che iniziative sportive di questo tipo vengano fatte nel nostro comune, a dimostrare la centralità dell’offerta che possiamo dare e anche perché raduneremo tutti gli appassionati e realtà sportive di una regione nella loro giornata di festa. Una bella giornata tra campioni attuali e glorie del passato che riabbracceremo volentieri".

Laura Guerra