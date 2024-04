Ciclismo: il pratese Lorenzo Cataldo ha una nuova squadra Continental

Prato,12 aprile 2024 – Il pratese Lorenzo Cataldo per continuare l’attività ciclistica a livello dilettanti ma anche nei professionisti, ha dovuto cercarsi una nuova squadra e in questi giorni è stato impegnato nel Giro d’Abruzzo a tappe.

Come è noto Cataldo nei mesi scorsi si era trovato d’accordo con Luciano Fondrieschi, team manager del Team Continental americano della Albiono Pro Cycling.

Questo team però successivamente all’accordo raggiunto da Cataldo, ha avuto qualche problema per iniziare l’attività ed in pratica la squadra di matrice americana, ma con base logistica a Mentone in Francia non è decollata, e Cataldo che era l’unico italiano della formazione, ha dovuto avere contatti con altri gruppi ciclistici per poter continuare a svolgere attività.

L’intesa è stata raggiunta con l’ex professionista abruzzese Stefano Giuliani, Team Manager della squadra Continental, Vini Monzon-Savini Due-Omz Team guidata dai direttori sportivi Dilara Gul e Riccardo Addesi. Il pratese è stato uno dei nuovi innesti e nel Giro d’Abruzzo si è segnalato al termine della prima tappa, un buon segnale per lui.