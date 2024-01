Lucia Bramati vince il Gran Premio Friuli 3° Memorial Manlio Tonelli

L’under 23 Lucia Bramati (foto) si è imposta a Valeriano di Pinzano al Tagliamento (Pordenone) nell’8^ edizione del Gran Premio Friuli 3° Memorial Manlio Tonelli prova inserita nel Trofeo Triveneto. La figlia d’arte ha confermato di essere in grande condizione e dopo aver sfiorato il podio il giorno del capodanno nel Gran Prix Garage Garage Collè Pètange (Lussemburgo) ha preceduto la compagna di colori Eva Lechner la pluvittoriosa dell’Ale Cycling Team Modena del presidente Stefano Belloi. Oggi entrambe saranno al via del 44° Trofeo di Scorzè una delle classiche più longeve del Triveneto e domenica saranno in gara ancora nella stessa località friulana per completare la preparazione per il tricolore di domenica 14 gennaio a Cremona dove la Lechner tenterà di vestire l’ennesima maglia biancorossoverde tra le Elite e la Bramati quella tra le Under 23. Sempre a Valeriano hanno gareggiato tra le juniores Giada Martinoli (4^) e Greta Pighi(5^) e tra i maschi hanno concluso al 5° Marco Bramati,Giacomo Ghiaroni (9°) e Alessandro Ingrami(15°) tutti dell’Ale Cycling Team Modena mentre ha concluso all’11° Alex Fratti (A Favore del Ciclismo). Oggi oltre a Scorzè (Venezia) l’altro team A Favore del Ciclismo diretto dall’ex professionista Michele Paletti sarà impegnato in quel di Seregno (Mb) con una pattuglia di esordienti ed allievi guidati dal campione regionale su strada Leonardo Manfredi.

Andrea Giusti