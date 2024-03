Ciclismo: duecento juniores a Calenzano nel Memorial Faliero e Clara Vangi

Calenzano (Firenze), 22 marzo 2024 - Sarà una sfida interessante tra i migliori juniores nazionali, quella di domani domenica a Calenzano nel Memorial Faliero e Clara Vangi - Piero Bacchereti. Infatti circa 200 i partenti su di un tracciato di 100 chilometri che dopo un circuito iniziale pianeggiante di 10 km da ripetere 5 volte, prevede tre giri di 14 km e 300 metri con la dura e impegnativa salita di via Baroncoli tra Calenzano e Sesto Fiorentino, e con l’altrettanto insidiosa e difficile discesa per alcune curve da affrontare con attenzione e prudenza.

E’ la stessa asperità che sarà teatro del finale del Campionato Italiano professionisti del prossimo 23 giugno in occasione della gara “Per Sempre Alfredo”.

La competizione organizzata dal team locale di Calenzano presieduto da Fabrizio Vangi, ha in quest’ultima formazione la squadra da battere tenuto conto dei tre successi su altrettante gare disputate ottenute dal Team Vangi Il Pirata Sama Ricambi con Enea Sambinello a Cerbaia di Lamporecchio, con Thomas Bolognesi a Calenzano e con Leonardo Meccia in Francia.

La squadra fiorentina diretta da Matteo Berti punta al poker sulle strade di casa, ma gli avversari sono decisi a batterla ad iniziare dal Team Franco Ballerini guidato dall’ex professionista Luca Scinto, che per tre volte su altrettante ha ottenuto il secondo posto.

La corsa è valevole anche per il Memorial Piero Bacchereti, già grande appassionato di ciclismo, e si avvale della collaborazione della Tirrenia Truck di Paolo Ciervo, presso la cui sede di Calenzano è previsto il ritrovo di buon mattino in quanto il via ufficiale alla gara è previsto per le ore 10. Altra novità l’arrivo, che sarà su via Vittorio Emanuele poco dopo mezzogiorno al termine di una sfida che promette spettacolo ed emozioni.