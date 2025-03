Mengarelli si prende il Gp Giuliano Baronti. Grande spunto, fuga e arrivo in solitario

Nella magnifica giornata di sport e di ciclismo a Cerbaia di Lamporecchio, gara di apertura della stagione Juniores a ricordare Giuliano Baronti, si è assistito al grande numero del ligure Matteo Mengarelli. In maglia Team Giorgi, il vincitore ha staccato i sette compagni di fuga nel tratto più duro e impegnativo della salita del San Baronto dal versante di Lamporecchio, vincendo il gran premio della montagna con 8 secondi di vantaggio su di un quartetto rimasto ad inseguire. In discesa ha volato con lucidità, aumentando a 14 secondi il suo vantaggio che infine ha difeso nei tre chilometri pianeggianti prima di approdare da trionfatore sul rettilineo di via Amendola di fronte allo stabilimento Neri Sottoli. La seconda piazza alle spalle del magnifico vincitore complimentato anche del ct azzurro Dino Salvoldi, l’ottimo Rossetto e terzo il russo Prosandeev della squadra spagnola PC Baix Ebre Tortosa. Non male anche Morlino e Scottoni. È stata una splendida giornata di sport e di ciclismo, pubblico numeroso nonostante il forte vento di tramontana, un’organizzazione perfetta e impeccabile in ogni momento con grande spiegamento di mezzi e di personale. Da lassù Giuliano Baronti sarà stato felice e contento ed è quello che volevano i figli Alessio e Stefano, e tutti i loro impagabili collaboratori. Alla gara che ha ricordato anche Pietro Marradini, hanno preso parte 188 atleti di 30 squadre. Una magnifica festa e con Alessio e Stefano Baronti, che danno appuntamento assieme al Team Franco Ballerini che ha organizzato la gara, alla prima domenica del marzo 2026 per un’altra edizione di una corsa della quale tutti i presenti sono rimasti entusiasti per il suo allestimento e questa volta visto con piacere anche su Rai Sport.

Questo l’ordine di arrivo: 1) Matteo Mengarelli (Team F.lli Giorgi) km 130, in 3h13’16“, media km 40,359; 2) Matteo Rossetto (Borgo Molino) a 14“; 3) Yaroslav Prosandeev (Pc Baix Ebre Tortosa); 4) Morlino a 16“; 5) Scottoni; 6) Popov a 52“; 7) Del Cucina a 1’26“; 8) Gaggioli a 1’29“; 9) Sciarra a 1’34“; 10) Dalle Crode a 1’35“.

Antonio Mannori