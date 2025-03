Ciclismo: prosegue da 131 anni la bella storia della Ciclistica Mobilieri

Ponsacco, 17 marzo 2025 – La data di fondazione è quella del marzo del 1894 e dunque sono 131 anni di una storia che resiste per la passione e per l’impegno profuso da suoi dirigenti. La Ciclistica Mobilieri Ponsacco può raccontare con orgoglio il suo cammino, i tanti momenti di soddisfazione; può raccontare anche i momenti difficili che ha saputo superare.

Oggi la società è pronta alla nuova stagione con un programma ricco di impegni. La conferma di una squadra juniores (8 atleti) che hanno già iniziato l’attività, l’impegno per tornare ad allestire il vivaio giovanile (un solo giovanissimo) anche per dare lustro alla scuola di avviamento al ciclismo, istituita dalla società del presidente Franco Fagnani.

A questa attività la Ciclistica Mobilieri aggiunge l’impegno organizzativo, con il Giro dei Tre Comuni, gara a tappe per allievi che quest’anno si svolgerà dal 31 maggio al 2 Giugno. Prima tappa a cronometro da Cenaia (location l’azienda Oasi del Verde di Claudio Macelloni) a Crespina; seconda frazione con partenza ed arrivo a Cenaia, tappa finale da Cenaia a Ponsacco con arrivo in Viale Italia davanti all’Enoteca Le Melorie.

Ci saranno nel 2025 anche una gara giovanissimi a Ponsacco ed una esordienti a Cenaia, mentre in ottobre si svolgerà la Coppa del Mobilio per élite e under alla quale offrirà sostegno nei limiti del possibile il Comune come ha dichiarato il sindaco Gabriele Gasperini durante la presentazione del programma 2025. In occasione della cerimonia anche il saluto e la benedizione da don Armando, quindi il brindisi alla stagione a Cenaia presso l’Oasi del Verde nuovo sponsor della società presente anche il sindaco di Crespina Davide Bacci, ed i dirigenti del ciclismo regionale Micheli, Fogli, Piccinini e Banti.

JUNIORES: Cristian Acampora, Emanuele Anguillesi, Biancalani Massimo, Garosi Alessandro, Mancini Alessio, Orsi Riccardo, Simoncini Marco, Lorenzo Venturi (under 23). Direttori sportivi David Mancini e Aleandro Gesi..TEAM MOUNTAIN BIKE: Alan e Nicholas Horton, Antonio Guidi. GIOVANISSIMI: Edoardo Campani.