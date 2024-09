Mondiali di Gran Fondo. La sfida di Brunacci

Un maremmano ai Campionati mondiali dilettanti di ciclismo. Roberto Brunacci è pronto a partire per la Danimarca, dove rappresenterà l’Italia ai Campionati del mondo Uci di Gran Fondo. Saranno ben 3.200 i ciclisti al via, divisi per categorie d’età, che domenica ad Aalborg in Danimarca parteciperanno alla competizione, segnando un nuovo record di partecipanti che era stato precedentemente detenuto da Varese nel 2018. Settantaquattro nazionalità diverse si sono iscritte con il Belgio come il più grande paese con 405 ciclisti, seguito dalla Danimarca (293), dalla Germania (261), dalla Francia (202) e dai Paesi Bassi (200). Da fuori Europa, l’Australia è il paese più rappresentato con 110 partecipanti, seguito da Usa (93), Brasile (45), Canada (42) e Costarica (33). Brunacci, che fa parte della squadra Area Club Grosseto, sarà l’unico maremmano al via. "Mi sono qualificato a questo evento mondiale – spiega Brunacci – facendo gare in Italia. Sarà nella categoria M6 (tra i 55 e 59 anni). Sarà una gara con 153 chilometri e poco dislivello. Non proprio una gara adatta a me, ma terrò alto il nome dell’Italia. Brunacci partirà oggi dall’Italia e domenica mattina dalle 9 ci sarà il via alla manifestazione. "Mi alleno tutti i giorni – conclude – nell’ultimo mese ho fatto oltre 2000 chilometri, faccio granfondo da tanti anni in giro per l’Italia. Non vedo l’ora che sia domenica".