Mountain bike, Balducci vince a Porto Ercole la quarta prova del "Trofeo d’inverno"

Un mai domo Claudio Fanciulli ci ha provato con grande coraggio e fino al terzo giro è riuscito anche a tenere il suo passo. Ma poi Mirco Balducci (nella foto) ha messo il turbo e nell’ultimo giro è scappato via, andando a vincere la quarta prova del "Trofeo d’inverno mountain bike Uisp", a Porto Ercole. Per Balducci è il secondo successo nel trofeo Uisp, dopo quello di Batignano. Dopo i due corridori maremmani una coppia della senese Laris Bike, con Edoardo Pinzi e Giacomo Vannuzzi, poi ancora un corridore della provincia di Siena, Andrea Zullo del Chianti Down Country . All’arrivo 63 cicloamatori, con 66 iscritti. "Siamo felici per questo risultato – afferma Marco Galatolo, vicepresidente dell’Mtbike Argentario che organizzava l’evento – siamo una squadra piccola, ma mettiamo in campo tanta passione e ci fa piacere che la gara sia riuscita bene. Era la quinta edizione, siamo felici di confermare l’impegno nel trofeo d’inverno Uisp, alla fine abbiamo preparato un bel ristoro perché una corsa deve essere anche accoglienza nella nostra bellissima terra".