Mountain bike Scatta la “Castagna Bike&Trial“. Boom di adesioie con oltre 2000 partecipanti

Scatta, questa mattina la seconda giornata della CastagnaBike&Trail, manifestazione giunta alla ventesima edizione. Il comitato organizzatore, diretto dal patron Emanuele Pagani, ha allestito nella Selva di Filetto uno scenario degno delle grandi manifestazioni del settore. Quattro percorsi in Mtb, adatti ad ogni tipo di allenamento, che andranno a toccare tutti i single track più divertenti della Lunigiana; due percorsi di Trail Running con passaggi davvero spettacolari nei borghi di Filetto, Bagnone, Orturano e non solo. A fare da preambolo ieri si sono svolte la Castagna Gravel, disciplina in costante crescita e i numeri lo hanno confermato, e la Castagna Bike on the Road che ha allargato gli orizzonti andando a toccare la bellissima Piazza Medicea di Fivizzano e il magnifico panorama sulle Alpi Apuane dalla terrazza di Quercia.

Numeri confermati rispetto allo scorso anno, con 2000 partecipanti alle quattro discipline a conferma dell’alta qualità organizzativa, della risonanza turistica del territorio che appaga vista e palato dei concorrenti con prodotti tipici ai ristori e nei due Castagna Party finali, dove testarolo e panigaccio l’hanno fatta da padrone.