Mountain bike. Team Soudal, Cherchi fa il bis. Tra le donne domina Mairhofer

Splendido avvio di stagione per la squadra di mountain bike del Team Soudal di Montemurlo con quattro successi già all’attivo. Insomma, meglio non si poteva partire. Dopo la vittoria al debutto in Sicilia di Dario Cherchi, lo stesso biker ligure ha fatto il bis nella Gran Fondo Muretto di Alassio, dove tra le donne ha vinto anche Sandra Mairhofer.

In Spagna invece al secondo impegno della stagione, ha centrato l’obiettivo Victor Fernàndez. Naturalmente grande soddisfazione per il team manager Stefano Gonzi, e per tutto lo staff della società di Montemurlo oltre a quella dei protagonisti. "Sono proprio soddisfatto – dice Cherchi – della vittoria, perché tenevo particolarmente a questa gara, il piano era quello di controllare la gara e lo abbiamo fatto alla perfezione, grazie a Paez che ha lavorato per me ed alla fine ha conquistato il 2° posto". Ma non è finita qui, perché la Soudal ha fatto il pieno anche nella gara femminile con il successo all’esordio di Sandra Mairhofer, e il secondo posto di Adelheid Morath. Victor Fernàndez infine ha vinto il Rally Villa de Rute, prova del Circuito Diputaciòn de Còrdoba BTT XCO 2024. Antonio Mannori