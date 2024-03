Nel 2024 esordienti, giovanissimi e 5 gare da allestire. L’Aquila Ponte a Ema sfiora i 100. Vicino il centenario della società

Si avvicina il centenario per l’Aquila Ponte a Ema e non è davvero a questo punto il caso di mollare.

La data di fondazione della società che ha avuto tra i suoi tesserati all’inizio della carriera Gino Bartali (per molti anni anche presidente onorario) è quella della primavera del 1927. In attesa del traguardo prestigioso la società di via Chiantigiani presieduta da Francesco Panichi sarà presente anche quest’anno con due squadre, esordienti e giovanissimi, mentre per mancanza di atleti non è stato possibile allestire quella degli allievi.

Le due formazioni comunque hanno un numero di atleti consistente e fanno ben sperare, mentre come sempre particolare attenzione sarà riservata all’educazione ed alla crescita sportiva dei giovani, senza assolutamente trascurare lo studio.

Tra le buone notizie quella dell’arrivo di un nuovo sponsor "SV Impianti", oltre alla conferma da parte delle altre aziende che supporteranno l’Aquila anche per la stagione 2024.

Le gare da organizzare il 7 aprile esordienti e allievi sul circuito di Pontassieve; l’11 maggio giovanissimi a Firenze; 16 giugno esordienti nella 75^ Coppa Sei Martiri-Memorial Gino Bartali a Ponte a Ema; il primo settembre infine gli juniores a Donnini di Reggello. Questi i nomi degli atleti.

Giovanissimi

Leonardo Nostro, Tommaso Bugi (due G1), Alex Rossi, Diego Mende, Cristina Battini, Anna Teresa Salvestrini, Francesco Malquori, Leonardo Conti, Gionata Biondi, Alessio Bartoli, Mattia Panichi, Daniele Focardi. Ds Mario Casini, Andrea Benucci, Emanuele Pascale; maestri MTB Massimo Del Veccia e Samuele Rossi; accompagnatore Ettore Colombini.

Esordienti

Alessandro Lacorcia, Diego Focardi (2° anno), Andrea Fossi, Giulio Morandi, Dario Battini, Alessandro Innocenti, Alessio Cavicchi (1° anno). Ds Giacomo Catarzi, Fabio Iacchi; accompagnatore Siro Gavilli.

Antonio Mannori