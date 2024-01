Nizzolo resta a Besana

Caduta in allenamento per Giacomo Nizzolo. Il professionista brianzolo, passato quest’anno nelle fila della squadra elvetica Q36.5 Pro Cycling, è infatti rimasto coinvolto in un incidente durante il suo allenamento, con conseguente frattura della gamba destra. Nizzolo, che avrebbe dovuto partecipare al il training camp di Calpe (Spagna) della squadra, in programma dall’11 al 21 gennaio, dovrà senz’altro rimandare il debutto in gara con la nuova maglia, per una prima parte di 2024 che si preannuncia tutta in salita. Nizzolo è già stato operato con successo al Kantonsspital Graubünden di Chur ed è stato subito dimesso.

Il corridore besanese ha già cominciato la riabilitazione, è molto ottimista sui tempi di recupero e spera di poter tornare al suo miglior livello già nei prossimi mesi.

Dan.Vig.