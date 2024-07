Pesenti, gioia e dolore. La vittoria e l’addio al pres

La conquista del titolo lombardo di Simone Pesenti (al centro nella foto) è stata offuscata dalla scomparsa del presidente dell’Unione Sportiva Biassono, Ivano Maino. Lo storico patron del team brianzolo si è spento ieri notte all’età di 68 anni dopo una lunga malattia. Personaggio che amava il ciclismo Maino e in particolare i suoi giovani corridori che in questa stagione gli hanno regalato numerosi successi. L’ultimo dei quali a firma di Pesenti, domenica, nella prova unica di campionato regionale di mountain bike in provincia di Bergamo. Pesenti ha vinto la gara riservata agli allievi di secondo anno davanti al medese Matteo Villa (Triangolo Lariano) e a Elia Bonacina (Polisportiva Ghisalbese).

Un trionfo per i colori dell’US Biassono che domani darà l’utlimo saluto al proprio presidente nella cerimonia funebre che si terrà alle 15 nella chiesa San Francesco in via Madonna delle Nevi a Biassono. Tornando alla gara di mountain bike, in chiave brianzola c’è da segnalare il secondo posto del monzese Matteo Jacopo Gualtieri (UC Costamasnaga) nella prova esordienti di secondo anno vinta dal bergamasco Davide Grigi del Team Orobia Bike. Terzo posto, invece, per il desiano Filippo Cazzaniga (UC Costamasnaga) tra gli esordienti di primo anno.

Danilo Viganò