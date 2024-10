Ciclismo, al lavoro per allestire il ritrovo dei giudici e direttori di gara

Sesto Fiorentino (Firenze), 11 ottobre 2024 - Poco più di un paio di settimane all’annuale ritrovo dei giudici di gara e direttori di corsa del ciclismo toscano, aperto a famiglie e simpatizzanti, in programma come sempre presso il Centro Spirituale del ciclismo al Monastero di S.Lucia alla Castellina. Il pratese Maurizio Colligiani responsabile dell’organizzazione e cerimoniere del Comitato (segretario e tesoriere il pratese Mauro Billi) hanno ormai predisposto il programma della festa prevista per domenica 27 ottobre. Alle 10,30 la celebrazione di una Santa Messa da parte dei Padri Nicola e Luca dell’ordine dei Carmelitani, cui seguirà alle 13 il pranzo con la consegna di numerosi riconoscimenti a personaggi del ciclismo tra i quali il Premio alla Carriera.Quella di quest'anno sarà la 42esima edizione, in quanto il primo ritrovo avvenne il 27 ottobre 1980. Nel corso di questa lunga storia circa cinquemila le persone intervenute alla festa con oltre 800 persone premiate. Intanto propriop in questi giorni rinnovato il consiglio direttivo del Comitato Festa Castellina così composto: Responsabile e cerimoniere Maurizio Colligiani; segretario e tesoriere Mauro Billi; addetto stampa avv. Andrea Parlanti; consiglieri Simone e Nino Lamanda, Angelo Mazzoni, Silvano Maestrini, Maria Bruni, Roberto Banchi, Andrea Vezzosi, Mario Bedini, Alviero Peschi, Gaetano Pratelli, Francesco Zingoni, Sanzio Rampogni, Remato Paci.