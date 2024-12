Ciclismo: la massese Samanta Cavaldonati candidata per il Consiglio Nazionale

Massa, 16 dicembre 2024 - Si avvicina l’assemblea ordinaria elettiva della Federazione Ciclistica Italiana in programma domenica 19 gennaio all’Hotel Hilton a Fiumicino, dove sarà eletto il nuovo presidente che resterà in carica fino a dicembre 2028 con il relativo consiglio.

Tra coloro che hanno presentato la candidatura per un posto nel nuovo Consiglio Federale anche una toscana, la massese Samanta Cavaldonati, già giudice di gara regionale e presidentessa del Comitato Provinciale di Massa Carrara, e che ha fatto parte del Comitato Regionale Toscana che ha esaurito il suo quadriennio ieri domenica quando è stato eletto il nuovo organismo presieduto da Luca Manichetti.

Per Samanta che ha figlia Sofia che gareggia nel ciclismo ed un marito Nicodemo Fioravanti che si è occupato dell’attività paralimpica quale responsabile del settore per il Comitato Regionale Toscana, l’esperienza come consigliera è stata preziosa ed importante unita alla passione per il ciclismo iniziata in età giovanile e tra i ruoli ricoperti quello di presidentessa anche dell’Asd Ciclo Abilia con la quale ottenne la Stella di Bronzo al Merito Sportivo nel 2021 da parte del Comitato Italiano Paralimpico.

La sua candidatura potrebbe offrire alla dirigente massese un posto in seno alla Federciclismo, in quanto come è noto per rispettare le “quote rosa” stabilite dal Coni nei Consigli Federali, tre posti su dieci dovranno essere rosa. La Toscana naturalmente sosterrà la candidatura della brava Samanta Cavaldonati, classe 1974 (compirà gli anni proprio alla vigilia dell’assemblea nazionale), e vedremo se l’obbiettivo sarà raggiunto.