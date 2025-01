San Pellegrino, il ritorno. Al via anche Aleotti e Covili

Il Giro d’Italia 2025 scatterà da Durazzo (Albania) il 9 maggio, ma per tutti gli appassionati della nostra provincia è una grande notizia il fatto che il 21 maggio nella tappa Viareggio-Castelnuovo Monti i corridori transiteranno da S.Pellegrino in Alpe, al confine tra Emilia e Toscana e nel comune di Frassinoro. Proprio in quella Frassinoro che diede i natali a Nello Trogi, maglia rosa a Torino nel 1937.

Il giorno successivo poi il Giro prenderà il via da Modena la frazione che avrà come traguardo Viadana (Mantova). Sarà un Giro d’Italia senza il dominatore della passata edizione lo sloveno Pogacar ma sarà un altro sloveno il grande favorito Roglic che avrà a fianco come alla Vuelta il finalese Giovanni Aleotti. La Red Bull sarà il team che cercherà di tenere le redini della corsa sperando che Aleotti possa avere una giornata per puntare ad un successo di tappa e la frazione di Castelnuovo Monti si presta alle caratteristiche del vincitore del Giro di Slovenia.

Se a Modena come sede di partenza sarà l’occasione per i tifosi di ammirare da vicino i corridori la tappa più interessante sarà quella del S. Pellegrino in Alpe una salita decisamente impegnativa che richiamerà tanti appassionati anche se ancora abbastanza distante dal traguardo di Castelnuovo Monti. Il ritorno al Giro dopo 25 anni della salita di S.Pellegrino in Alpe (che segnò 25 anni fa il ritorno di Marco Pantani dopo l’esclusione dal Giro del ’99) all’interno di una frazione molto mossa con le salite di Toano e Pietra di Bismantova potrebbe essere occasione per il pavullese Luca Covili.

Presentato anche il Giro al femminile, dal 6 al 13 luglio: il via a Bergamo, si concluderà con la tappa Forlì-Imola di 138 chilometri e dovrebbero essere al via due modenesi Rachele Barbieri e Gaia Masetti che debutteranno in questo fine settimana nel Tour Down Under in Australia. Rachele Barbieri si è trasferita nella terra dei canguri già il 26 dicembre ed si è resa protagonista di una trasmissione radiofonica per i tanti italiani che vivono in Australia.