Si alza il velo sullo Stabbia. Presentati gli Juniores

di Antonio Mannori

Quello che è appena cominciato è un anno speciale e particolare per la società Stabbia Ciclismo, tra storia e novità, in quanto il sodalizio presieduto da Luciano Benvenuti (uno dei fondatori nel 1974) taglia il traguardo dei cinquant’anni di attività, che saranno celebrati con una serata ad hoc nel mese di maggio, quando sarà ricordata la storia ed i tanti straordinari successi conquistati in mezzo secolo di vita. Intanto in attesa dell’apertura stagionale si è tenuta al Circolo XXIII Agosto di Stabbia (c’era anche il sindaco di Cerreto Guidi Simone Rossetti), la presentazione ufficiale della squadra Juniores griffata Dover Andia Fora, primo sponsor da alcuni anni, oltre alle formazioni giovanili del Team Valdinievole a confermare l’unione e la collaborazione tra le due società.

I dirigenti stabbiesi hanno parlato di stagione del rilancio, in quanto nella compagine Juniores non mancano le novità ad iniziare dalla presenza in ammiraglia dell’ex professionista Fabio Sabatini, che guiderà la squadra con al suo fianco il confermato Michele Corradini e lo storico Etelbo Arzilli. Otto i corridori a disposizione, metà dei quali provenienti proprio dal vivaio del Team Valdinievole a conferma della sinergia esistente, con uno dei giovani più promettenti della categoria Francesco Matteoli, autore di un brillante 2023 da Allievo, con cinque vittorie e due titoli toscani su pista (inseguimento individuale ed omnium), tanto da essere seguito con attenzione dallo staff della Nazionale Azzurra, con alcuni test già effettuati sulla pista di Montichiari.

Un altro atleta reduce da una bella stagione è Picchianti con due successi all’attivo nel 2023. Quattro invece i riconfermati rispetto alla decorsa stagione: Fondelli, Giusti, Simoni e Simonetti. Il debutto avverrà quasi in casa, ovvero il prossimo 3 marzo nel Trofeo Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, gara quest’anno a carattere nazionale con ben 195 iscritti.

Previsto un calendario di eventi importanti anche fuori della Toscana e primo impegno in una gara a tappe nel Giro della Valdera, in programma dal 21 al 23 giugno prossimi. In campo organizzativo infine lo Stabbia Ciclismo organizzerà il Memorial Antonj Orsani per Allievi e il sessantesimo Gran Premio Artigianato e Commercio Stabbiese per Juniores alla data del 12 maggio. Di seguito, infine, ecco tutti i componenti della squadra Juniores: Matteo Del Fiorentino, Cesare Picchianti, Daniele Martinelli, Francesco Matteoli, Gabriele Fondelli, Davide Giusti, Emanuele Simonetti, Mattia Simoni.