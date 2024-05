Smorellata 2024, in mountain bike per Monte Morello

Sesto Fiorentino (Firenze), 20 maggio 2024 – Quella di domenica scorsa è stata una giornata memorabile per gli amanti della mountain bike e per tutti gli appassionati della natura grazie al primo raduno ufficiale nei nuovi sentieri di Monte Morello, un evento atteso con entusiasmo e organizzato dalla neonata Asd Tribù Morello di Firenze, con la preziosa collaborazione del Cai, sezione di Sesto Fiorentino. Sin dalle prime ore del mattino, il Monte Morello ha accolto un numero sorprendente di partecipanti, provenienti non solo da Firenze ma da tutta la regione.

L'incontro ha rappresentato un'occasione unica per esplorare la bellezza incontaminata del territorio attraverso due percorsi di differente difficoltà, rispettivamente di 16 e 26 chilometri. Questi tracciati, sapientemente preparati, hanno offerto un mix perfetto di sfida e paesaggi mozzafiato, mettendo in risalto le caratteristiche uniche del Monte Morello, dalle sue fitte foreste ai suoi panorami spettacolari. Il raduno ha visto la partecipazione di ciclisti di ogni livello, dai neofiti ai più esperti, tutti uniti dalla passione per la mountain bike e dal desiderio di vivere una giornata all'aria aperta. I percorsi, studiati per valorizzare al massimo le peculiarità del territorio, hanno permesso ai partecipanti di immergersi completamente nella natura, in un'esperienza che ha coniugato sport e avventura. Al termine delle escursioni, l'evento è proseguito con un terzo tempo di festa, dove l'allegria e la condivisione hanno fatto da protagonisti. Un pranzo conviviale ha riunito tutti i presenti, creando un momento di convivialità e scambio tra i partecipanti. L'atmosfera di festa è stata ulteriormente arricchita da una ricca lotteria, che ha distribuito numerosi premi, regalando sorrisi e un ulteriore tocco di gioia alla giornata. L'organizzazione impeccabile dell'Asd Tribù Morello e del Cai di Sesto Fiorentino ha garantito il successo dell'evento, dimostrando come la collaborazione tra diverse realtà possa dar vita a iniziative di grande valore. Questo primo raduno segna l'inizio di una nuova tradizione per Monte Morello, un territorio che ha ancora molto da offrire e che si prepara a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di mountain bike e per chiunque ami la natura. Smorellata 2024 ha dunque gettato le basi per un futuro promettente, dove lo sport e il rispetto per l'ambiente si fondono in un'armonia perfetta. La partecipazione entusiasta e numerosa ha evidenziato l'importanza di eventi come questo, capaci di unire le persone e valorizzare il territorio, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. In conclusione, l'evento non solo ha celebrato la passione per la mountain bike, ma ha anche sottolineato l'importanza di preservare e valorizzare i nostri luoghi naturali.