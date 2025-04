Ciclismo, prima vittoria in una gara a tappe per la Solution Tech-Vini Fantini

Con la maglia gialla di leader della classifica generale e posizionato a centro del gruppo compatto che ha concluso l’ultima tappa, ha esultato l’ucraino Kyrylo Tsarenko per essersi aggiudicato il Tour of Hainan nell’isola cinese che ha ospitato nel corso della settimana la competizione internazionale. Una settimana decisamente brillante per la Solution Tech-Vini Fantini, che per la prima volta da quando è nel ciclismo si è aggiudicata una gara a tappe. La rassegna cinese ha offerto al gruppo Professional del general manager Serge Parsani, due vittorie di tappa con il serbo Dusan Rajovic e con l’ucraino Kyrylo Tsarenko, il quale con il successo nella terza frazione ha conquistato la maglia di capoclassifica che poi ha difeso con bravura nelle altre due tappe previste, nonostante che nell’ultima frazione abbia avuto soltanto un compagno di squadra. Sono salite quindi a sei le vittorie (un bel bilancio) conquistate dalla squadra nel corso della stagione 2025 che proseguirà nelle prossime settimane con le gare in Italia e le trasferte all’estero.