Successi per le squadre reggiane: podio per Anastasia e vittoria di Turconi

Grandi soddisfazioni per le squadre reggiane. Si inizia dal Team Beltrami Tsa Tre Colli, che nella Coppa Caduti di Reda (Ravenna), gara per Under 23 Elite, centra il podio con il 19enne Tommaso Anastasia: per lui 3° posto dietro a Giovanni Bortoluzzi (General Store) e Tommaso Dati (Biesse Carrera). Si tratta del primo podio stagionale per la formazione del team manager Stefano Chiari. "Siamo molto soddisfatti per questo risultato, che premia il modo in cui sta correndo la squadra in questo periodo - afferma il direttore sportivo Roberto Miodini - Lo scorso fine settimana siamo stati impegnati in due gare, a Busseto e in Romagna, dove ci siamo segnalati per la presenza nelle varie fughe. Anastasia ha confermato a Reda che si sta calando molto bene nella nuova categoria, dopo i brillanti risultati dello scorso anno negli Juniores. Con noi sta crescendo senza pressione, come è successo per altri talenti. Vogliamo metterlo nelle migliori condizioni per esprimersi, l’obiettivo è di fargli fare un’esperienza di spessore. Lo abbiamo già fatto debuttare tra i professionisti a inizio stagione nel Gran Prix di Marsiglia".

La 49ª edizione della Coppa Caduti di Reda, caratteristica per il percorso nervoso e ondulato con sette strappi, è stata animata proprio da un’azione di Anastasia, Bortoluzzi e Dati: dopo una fuga di 60 chilometri, si sono lanciati nella volata che ha disegnato l’ordine d’arrivo.

Nel frattempo vittoria con dedica per Filippo Turconi al Trofeo Piva (Treviso), che indossa la maglia del Vf Group Bardiani Csf Faizanè. Decisivo il perentorio attacco sul Muro di San Vigilio. "Il finale di gara è stato molto teso, dopo che gli ultimi due giri erano già stati molto impegnativi. Ho provato a calare l’asso quando c’è stato un po’ di movimento, prima di attaccare un’ultima volta nella salita del Combai. E’ andata bene. Dedica il successo alla mia famiglia e alla squadra, perché la formazione ha creduto in me da tanto tempo oggi e lo ha fatto anche oggi. La collaborazione del gruppo è stata fondamentale per ottenere il mio primo vero risultato, sono davvero contento". Sempre per il team della famiglia Reverberi, nella stessa corsa, 6° posto per Matteo Scalco, 9° per Luca Paletti.

Domani il Vf Group Bardiani Csf Faizanè correrà il Giro di Reggio Calabria, la cui 67ª edizione si snoderà su 185 chilometri tracciati tra Bova Marina e il capoluogo, un tracciato impegnativo con alcune asperità. Nella stessa gara per professionisti presente anche il Team Beltrami Tsa Tre Colli e la Polti Kometa del luzzarese Mirco Maestri.

Infine, gli Under 23 della Bardiani domenica correranno il Trofeo Città di San Vendemiano. I primi 100 chilometri saranno pianeggianti, seguiti da cinque tornate su un circuito caratterizzato dalle salite di Formeniga e del Muro di Ca’ del Poggio.