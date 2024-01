Ciclismo, il Team Corratec pronto al debutto e nuovo sponsor la Vini Fantini

Montecatini Terme, 23 gennaio 2024 - Ancora un salto di qualità per il Team Corratec, il sodalizio professionisti legato alla città di Montecatini Terme. A completare la denominazione della squadra per la stagione 2024 nel ruolo di title sponsor, arriva l’azienda abruzzese Vini Fantini che sarà il secondo nome dopo quella della Corratec. La squadra intanto si appresta alla prima stagionale con debutto previsto per venerdì 26 gennaio allo Sharjah Tour. Una squadra quella di matrice toscana con rinnovate ambizioni sotto la guida del team manager Serge Parsani e con i tre direttori sportivi toscani e tutti pisani, Frassi, Zamparella e Fabiana Luperini. Tornando all’ingresso in società della Vini Fantini, ricordiamo che l’azienda abruzzese è stata già protagonista nel ciclismo e costituisce un nome ormai riconosciuto in tutto il mondo delle due ruote. “L'investimento – dice Serge Parsani - dimostra come il nostro progetto, giunto quest'anno alla terza stagione, sia in costante crescita come dimostrato dall’organico che abbiamo allestito. L'arrivo di nomi capaci di vincere su palcoscenici internazionali anche a livello di gare World Tour, come Niccolò Bonifazio, il toscano Kristian Sbaragli, Mark Padun e Jakub Mareczko, ha aumentato sensibilmente la qualità dei corridori a nostra disposizione. Vogliamo crescere sempre di più e raggiungere traguardi ambiziosi per portare in alto i nomi delle aziende che hanno deciso di credere in noi e ci hanno concesso fiducia". Per il Team Corratec-Vini Fantini dunque una nuova veste, firmata per il terzo anno di fila da Veloplus, e nuovo colore per il telaio delle bici pronte per il debutto stagionale.