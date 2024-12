La Tirreno-Adriatico parte dalla Versilia. Prime due tappe in Toscana, date e percorsi

San Benedetto del Tronto, 12 dicembre 2024 - Sarà ancora la Versilia che ormai ha adottato questa classica a tappe da una dozzina di anni, ad ospitare la partenza della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, che nel 2025 festeggia la sessantesima edizione. Sette tappe per complessivi 1.130 chilometri e quasi 15mila metri di dislivello, i numeri della classica internazionale presentata questa mattina al teatro della Concordia di San Benedetto del Tronto, la località marchigiana dove come al solito si concluderà la breve gara a tappe, che avrà al via molti dei più forti campioni del pedale protagonisti anche nelle ultime edizioni basti ricordare i vincitori da Simon Yates a Primoz Roglic e Tadej Pogacar (che l’hanno vinta per due volte), a Jonas Vingegaard primo nel 2024.

Sede di partenza lunedì 10 marzo 2025, sarà il lungomare a Lido Camaiore per la crono individuale di 9 km e 900 metri, con un percorso che toccherà Viale Pistelli, Piazza Lemmetti, quindi Viareggio dove nella zona di via Eleonora Duse ci sarà il giro di boa per tornare al Lido transitando da Piazza G. Puccini e Ponte Fosso dell’Abate. Martedì 11 invece a confermare l’impegno e la collaborazione del Comune di Camaiore la partenza da questa località con arrivo a Follonica dopo 189 chilometri. Il lungo viaggio nell’Italia centrale, toccherà cinque regioni, con le solite frazioni per velocisti ma ci sarà anche l’inedito arrivo in salita a Frontignano. La tappa a cronometro costituirà il solito spettacolo sul lungomare della Versilia, mentre la tappa in linea si presenta mossa e articolata. Attraverso Montemagno si raggiunge prima Pisa e poi il Livornese per abbandonare la costa nei pressi di Cecina e proseguire nell’entroterra verso Canneto. Una volta terminato il lungo tratto che segue, prevalentemente in discesa, si entra nel circuito finale di circa 20 km da ripetere una volta.

LE TAPPE: 10/3 Lido di Camaiore-Lido di Camaiore crono km 9,9; 11/ Camaiore-Follonica km 189; 12/3 Follonica-Colfiorito (Foligno) km 239; 13/3 Norcia-Trasacco km 184; 14/3 Ascoli Piceno-Pergola km 196; 15/3 Cartoceto-Frontignano km 166; 16/3 Porto Potenza Picena-San Benedetto del Tronto km 147.

