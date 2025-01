Tricolori giovanili di Ciclocross. La Salus Seregno è campione: un titolo che torna dopo 61 anni

La Salus Seregno è campione d’Italia. Fantastico trionfo ai tricolori giovanili di Ciclocross in svolgimento a Follonica nella Maremma Grossetana. La squadra di Seregno ha conquistato il titolo italiano nella specialità Team Relay (Staffetta Mista) che ha visto in gara 27 società. Il quartetto composto da Giovanni Bosio, Michel Careri, Nicolò Maglietti e Sara Peruta (nella foto) è stato meraviglioso fin dalle prime battute di gara. I ragazzi della Salus hanno da subito fatto la differenza, e con le acceleazioni di Careri e Maglietti prima, di Bosio e Peruta dopo regalano al presidente Marco Moretto un’impresa da consegnare agli annali. La Salus Seregno vince il match con un tempo finale di 24’51’’.

Quinto posto per la formazione B della Salus formata dal monzese Matteo Jacopo Gualtieri, Massimo Lorenzo Ghelfi, Matilde Anselmi e Davide Enrico Ghezzi. Ottava piazza per i ragazzi del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin (Milani, Pierobon, Di Sciuva e Colombo). La Salus è dunque tornata: dopo 61 anni dal successo tricolore del quartetto nella cronometro a squadre su strada nel 1964 (Santambrogio, Figini, Brusegan, Borgonovo), la società di Seregno torna a vestire il tricolore in una prova di grande prestigio.

Vincendo la staffetta, la Salus scrive una nuova pagina di storia. E oggi le gare individuali, la Salus ci riprova. L’odierno programma prevede l’assegnazione di otto titoli, quattro per gli allievi e quattro per gli esordienti maschile e femminile. La rassegna tricolore scatterà alle 9 con la gara esordienti maschile di primo anno, chiudono gli allievi di secondo anno alle 15.45.

Danilo Viganò