"Trittico di Maremma». Apollonio e Paoli sono primi nella tappa corsa a Grilli

Sono stati Davide Apollonio e Daniele Paoli ad iscrivere il proprio nome nella prima tappa del "Trittico di Maremma", gara di ciclismo amatoriale, che si è svolta al Grilli di Gavorrano. La manifestazione, fiore all’occhiello del Marathon Bike e Avis di Gavorrano & Scarlino, ha visto un grande successo organizzativo per questa manifestazione diventata un appuntamento fisso per i più forti cicloamatori del centro Italia, con ben 127 corridori al via dei 135 iscritti. Nella prima partenza poco da segnalare, visto che i ripetuti tentativi di andare in fuga non sono andati a buon fine. Alla fine gruppo compatto, con il capitano della Promotech MG- K- VIS che con un prodigioso finale metteva tutti d’accordo. Al secondo posto Mikel Demiri e al terzo Samuele Luppichini. Molto più combattuta la seconda partenza, con una lunghissima fuga a tre con Giulio Marchiò della del team Stefan, autentico protagonista di questa prima prova del Trittico di Maremma.

Per i tre fuggitivi quasi 50 chilometri di fuga. Sembrava fatta, ormai i tre pensavano che lo sforzo profuso fosse ripagato, quando a circa 500 metri dal traguardo, posto nei pressi della stazione di Giuncarico al culmine di una breve ma intenza salita, entrava in azione la squadra romana della Qred-Bike-Emotion, che lanciava il suo capitano Daniele Paoli. Grande progressione e arrivo a braccia alzate sul traguardo. Al secondo posto Stefano Ferruzzi e al terzo Yuri Pizzi.