Ciclismo: il Trofeo Buffoni sarà recuperato domenica 13 ottobre

Montignoso, 20 settembre 2024 – L’edizione n.55 del Trofeo Buffoni ci sarà con sforzi supplementari per gli organizzatori capitanati dal presidente Fabio Del Giudice.

La gara annullata l’otto settembre per la pioggia torrenziale sarà recuperata domenica 13 ottobre con alcune novità. Si era parlato di una cronometro, di un circuito, nulla di tutto questo, in quanto sarà un Buffoni secondo la tradizione anche se gareggiando quasi a metà del mese di ottobre, questo comporterà alcune modifiche.

La prima riguarderà il circuito iniziale della Versilia non percorribile per un’altra manifestazione concomitante, per cui ci sarà un circuito diverso tra Forte dei Marmi e Cinquale da ripetere 10 volte.

Ci saranno regolarmente invece i sei giri di una dozzina di chilometri ciascuno con la salita della Fortezza, mentre cambia l’orario di partenza che avverrà alle ore 10 con arrivo attorno alle 13,30. E qui altra novità la sede dove sarà posto il traguardo non sarà nei pressi di Villa Schiff, ma 500 metri più avanti per cui sarà un ultimo chilometro tutto in salita e quindi più duro.

La gara sarà approvata a giorni dalla Struttura Tecnica Nazionale, ma intanto la notizia che il Trofeo Francesco Buffoni sarà recuperato è una splendida notizia, grazie ai fedeli sponsor della corsa, alle Associazioni, ai volontari, alle amministrazioni comunali di Forte dei Marmi e Montignoso la cui collaborazione è di fondamentale importanza.