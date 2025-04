Trofeo della Liberazione a Modena: Luca Paletti al Trofeo Piva

Sarà il Trofeo della Liberazione per master a Modena l’appuntamento clou della prima domenica d’aprile, mentre Luca Paletti (foto) gareggerà nell’internazionale Trofeo Piva a Col S.Martino (Tv). Sul circuito intorno al Parco Enzo Ferrari su Viale Italia, Via Emilia e strada Formigina alle ore 9 saranno le Women 1 e 2 assieme ai master M7 e M8 ad aprire la mattinata,seguiranno alle 10,15 gli M5 e M6 e concluderanno alle 11,30 le categorie M1 - M2 - M3 - M4 ,L’organizzazione sarà curata dalle società modenesi dell’Uisp Modena presieduta da Fausto Melotti con il patrocinio dell’amministrazione della città della Ghirlandina. Al rientro dalla positiva prestazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali il ventenne Luca Paletti è stato inserito tra i cinque rider del Team modenese-reggiano VF Group Bardiani che prenderanno il via nell’impegnativo Trofeo Piva dominato dagli stranieri negli ultimi anni. Debutteranno a Fognano (Parma) i Giovanissimi con il via alle 14,30 ed a S.Giovanni in Marignano gli allievi del Team Paletti cercheranno gloria a S,Giovanni in Marignano alle 9,30 (km.60) per riscattare l’opaca prestazione nel Trofeo Fioritura a Vignola domenica scorsa. E’ partito giovedì scorso per uno stage in altura a Sierra Nevada il pavullese Luca Covili e rientrerà il 17 per prendere il via al Tour of the Alps impegnativa gara a tappe dove ci saranno tutti i protagonisti di questo primo scorcio di stagione che poi saranno al via al Giro d’Italia che partirà il 6 maggio dall’Albania.

Andrea Giusti