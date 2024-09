Trofeo delle Regioni di ciclismo. Le brianzole dettano legge: il Gruppo Fiorin piazza 4 vittorie

Sono ancora le ragazze del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin a dettar legge nelle gare su pista a Noto, in provincia di Siracusa, in occasione del Trofeo delle Regioni per le categorie giovanili. La formazione di Seveso è salita per quattro volte sul podio dei vincitori confermando i recenti risultati conquistati ai Campionati Italiani. Iniziamo dalla doppietta di Rebecca Fiscarelli, tricolore in carica della velocità, la quale si è imposta nella gara a Eliminazione allieve dove ha superato l’altra brianzola Maria Acuti, del Velo Club Sovico Vangi Ladies, e la romagnola Giulia Dollaku. Subito dopo è arrivato il bis nella Velocità a Squadre che la 16enne Fiscarelli ha conquistato in coppia con la compagna di squadra Nicoletta Berni. Le due portacolori di casa Fiorin hanno preceduto Anna Bonassi e Giulia Costa Staricco quest’ultima della società Cesano Maderno. Anche in campo maschile è arrivato il trionfo nella velocità a squadre allievi per merito dei campioni italiani Ivan Mosè Borghi Pellizzoni e Cesare Castellani. La quarta affermazione è stata conseguita da Isabel Di Sciuva, in coppia con Emma Cocca, nella Madison donne esordienti dove al secondo posto si sono classificate Nicole Bracco e Vittoria Vitillo del team Cesano. Quanto alla Bracco, la cesanese si è subito riscattata nell’Omnium esordienti.

Dan.Vig.