"Trofeo delle Strette", cento corridori al via. Natali e Paoli tagliano il traguardo per primi

Lorenzo Natali e Daniele Paoli si aggiudicano il Trofeo Delle Strette andato in scena al Grilli di Gavorrano. La manifestazione di ciclismo amatoriale valida anche come sedicesima prova del "Corri in provincia Uisp", ha visto alla partenza 100 corridori provenienti da tutto in centro Italia, alcuni di altissimo livello. Due partenze. Nella prima, l’epilogo della gara dopo la località Bozzone, praticamente all’inizio del secondo giro, quando sono andati in fuga in otto. Tutti fermati i tentativi di fuga, con i ciclisti che non hanno mandato via nessuno, sino all’ultimo chilometro quando la progressione dell’atleta della San Ginese, nativo di Pescia, riusciva a ottenere un vantaggio di 100 metri, sufficiente per arrivare solo al traguardo. Niente da fare per gli inseguitori. Secondo Samuele Luppichini e terzo Lucio Margheriti. Nella seconda partenza grande prova del romano Daniele Paoli che non si è lasciato scappare l’occasione, dopo che a più riprese il suo compagno di squadra Massimiliano Colafigli si è sacrificato per lui. Nel podio assieme a Daniele Paoli della Qred-Bike- Emotion, Iuri Pizzi e Stefano Ferruzzi.