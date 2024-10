"Trofeo Ombrone». Fontanelli e Cappuccilli ok

Va a Filippo Fontanelli del Team Domestic-nmd e Pietro Capuccilli della Faga Zama il "Trofeo Ombrone", gara di ciclismo amatoriale valida anche come trentesima prova del "Corri in Provincia Uisp" di ciclismo su strada, disputata a Ribolla. Al via 86 corridori suddivisi in due partenza. Percorso di quasi 70 chilometri decisamente mosso, reso ancora più difficile dal forte vento che ha caratterizzato tutta la gara. Vittoria nella prima partenza di Filippo Fontanelli, con un finale dei suoi ovvero un suo marchio di fabbrica che gli ha permesso in passato di vincere in Maremma.

L’azione decisiva di questa partenza, è avvenuta nello strappo della salita di Giuncarico quando sono andati in fuga in dieci. Non trovato l’accordo, ci sono stati scatti, frazionamenti e ricongiungimenti, fino a due chilometri dall’arrivo quando si sono sganciati Fontanelli e Filippetti, Fontanelli ha retto ed è riuscito a vincere a braccia alzate. Dietro di lui Demiri e al terzo Giovanni Filippetti. Nella seconda partenza, gara anche questa durissima, sino a quando il romano Roberto Maggioli ha forzato l’andatura staccando tutti ma non Capuccilli che lo ha battuto agevolmente in volata. Il gruppo è stato regolato da Ettore Pierini davanti aad Agostini.