Ciclocross: domenica il Trofeo Villa La Magia a Quarrata

Quarrata (Pistoia), 26 dicembre 2o24 - L’ultima gara del 2024 in Toscana è quella di ciclocross in programma domenica 29 dicembre a Quarrata dove si corre il 1° Trofeo Villa La Magia. Organizzata dall’Ocip (Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi) presieduta da Alessandro Becherucci, con il patrocinio e la collaborazione del Comune e della locale Misericordia, la gara si svolge all’interno del Parco La Magia lungo un tracciato di circa due chilometri e mezzo interamente sterrato.

Il ritrovo è previsto in mattinata e la prima gara è in programma alle ore 10 con juniores e amatori (uomini e donne), a seguire con partenza alle 11,45 la gara Open (élite e under 23), mentre l’ultima partenza è prevista per le 13,45 riservata alle categorie esordienti e allievi, cui farà seguito a partire dalle ore 14,30 la cerimonia finale di premiazione.

La gara di Quarrata è valida inoltre per lo speciale Trofeo Cross Toscana indetto dal Comitato Regionale e dalla Struttura del fuoristrada, che si concluderà nel primo fine settimana del nuovo anno (sabato 4 e domenica 5 gennaio) con la manifestazione di Follonica.