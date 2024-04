Un giardino per ricordare Marco Pantani. La visita di mamma Tonina in Valdinievole

Massa e Cozzile (Pistoia), 12 aprile 2024 - Marco Pantani, con le imprese che ha realizzato e regalato al ciclismo italiano, continua a essere nel cuore di tanti appassionati di ciclismo, che lo ricordano attraverso varie iniziative. L’ultima in ordine di tempo in Valdinievole, a 20 anni dalla tragica morte del “Pirata” avvenuta il 14 febbraio 2004, in una stanza dell’Hotel Le Rose a Rimini. L’ha promossa il Comune di Massa e Cozzile con la sindaca Marzia Niccoli, dedicando al campione romagnolo, uno degli scalatori più forti e ammirati del ciclismo, un parco-giardino a Vangile, località che da decine di anni è sede di una società che si occupa di giovani ciclisti, nel nome di Lando Vinicio Giusfredi.

L’intitolazione del giardino dotato di giochi per i più piccoli, avrà luogo sabato 13 aprile alle 11, con una cerimonia alla quale saranno presenti oltre ai rappresentanti del Comune di Massa e Cozzile ad iniziare dalla sindaca, dirigenti del ciclismo toscano, i rappresentanti della Fondazione Marco Pantani, gli sportivi. Non ci sarà invece perché impegnata, Tonina Belletti, mamma di Marco, che invece è stata ospite questa mattina del Comune di Massa e Cozzile e ha visitato a Vangile la zona dove sorge il giardino, dicendosi onorata e particolarmente felice per questa iniziativa, ringraziando di cuore tutti quanti.

La mamma Tonina non vuole rassegnarsi alla morte del figlio. Ha chiesto di indagare ancora, affinché tutta la verità venga a galla. Per questo di recente ha presentato alla Procura di Rimini, tramite i suoi avvocati, Fiorenzo e Alberto Alessi, una lista con altri nomi di persone “informate sui fatti”. La sindaca Marzia Niccoli ha detto che “Pantani resta un esempio luminoso di lealtà, spirito di sacrificio e le sue imprese sono state ammirate da tutti e non solo dai tifosi di ciclismo. Abbiamo scelto Vangile per l’intitolazione del giardino al suo nome, perché questa località ha legami da oltre 60 anni con lo sport del pedale tramite la società Lando Vinicio Giusfredi”. Un gruppo sportivo che negli anni ha tesserato numerosi atleti ed organizzato gare giovanili in Valdinievole, zona che da domani avrà il suo giardino nel nome di un campione buono e rispettoso.