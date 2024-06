Una notte in bici da Ferrara al Lido di Volano. Sabato decima edizione della ’Bike Night’

Una notte in bici dal centro di Ferrara fino al mare. Attesa per la decima edizione della ‘Bike Night Emilia-Romagna’, che si terrà sabato 15 giugno partenza a mezzanotte da piazza Ariostea, novità di questa edizione, per percorrere i 100km fino al lido di Volano. Un evento promosso e organizzato da Witoor e la collaborazione di Confagricoltura Ferrara, Uisp comitato di Ferrara, Fiab Ferrara, associazione Anffas ed altre associazioni del territorio. I dettagli sono stati presentati ieri mattina nella sala del Factory Grisù presenti Simone Dovigo, presidente Witoor, l’assessore regionale al bilancio Paolo Calvano, Wilma Dal Cin di Destinazione Turistica Romagna, Gian Marco Duo Confagricoltura e Giuliano Giubelli consigliere di Fiab Ferrara. "Una grande emozione – ha sottolineato Simone Dovigo – essere arrivati alla decima edizione. La Bike Night è nata proprio a Ferrara con la finalità di avvicinare nuove persone alla bici, 100 km da percorrere di notte sfruttando il più possibile la rete ciclabile ed apprezzando le bellezze del territorio. La Bike Night Emilia-Romagna è ormai diventata l’evento in bici non competitivo che coinvolge più partecipanti in regione e non solo". Sarà poi possibile iscriversi online fino a mercoledì e sul posto al gazebo Witoor sabato dalle 21 per le nuove registrazioni e il ritiro del pacco-iscrizione per gli iscritti. Al momento sono oltre 800 gli iscritti.

Alle 18 Confagricoltura ha organizzato un aperitivo di benvenuto, a seguire spettacolo del ‘Centro Danza Putinati’, mentre prima della partenza esibizione musici e sbandieratori della contrada di Santo Spirito. "In Emilia-Romagna si fa molto sport – ricorda l’assessore Paolo Calvano – questo della Bike Night è davvero unico nel suo genere, poter pedalare in notturna ed apprezzare il territorio, dalla ciclabile Destra Po, a luoghi simbolo come Mesola fino al mare. La regione investe molto nello sport e quest’appuntamento è sempre stato al centro dell’attenzione".

Confermato il percorso da Ferrara al mare. Si parte a mezzanotte da piazza Ariostea, lo spostamento reso necessario in quanto nelle prime ore di domenica 16 giugno ci sarà il passaggio della ‘Mille e Miglia’ in piazza Trento Trieste, per poi dirigersi verso la ciclovia Destra Po, attraversando via dei Calzolai fino a Francolino dove si salirà sull’argine del fiume Po. Previsti tre ristori, circa ogni 25 km, a Ro Ferrarese, Serravalle ed in località Santa Giustina. Il tutto passando anche per il centro di Mesola e il suo caratteristico Castello. L’arrivo è previsto alle prime luci dell’alba sul mare, precisamente al bagno Ristoro al lido di Volano, con docce e colazione, saranno presenti anche le navette per il ritorno dei partecipanti.

Mario Tosatti