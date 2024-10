Motociclismo, Dalla Porta a sole due gare dal "sogno-Mondiale"

Prato, 3 ottobre 2024 - “Torneremo presto a correre insieme”. E' l'ultimo messaggio che, pochi giorni fa, Lorenzo Dalla Porta ha mandato al Team GV Racing e ai suoi tifosi, guardando già ai prossimi due impegni. Ben consapevole del fatto che queste prossime due gare potrebbero dargli la possibilità di vincere un campionato del mondo a cinque anni di distanza dalla sua vittoria del titolo in Moto3. E anche se il peso specifico del mondiale “Stock” della Junior Gp non è lo stesso della terza classe del Motomondiale, è anche vero che vincere aiuta a vincere e che un titolo iridato è pur sempre un titolo iridato. Il pilota di Montemurlo sta in questi giorni allenandosi per prepararsi all'ultimo scorcio stagionale ed occupa sin qui la seconda piazza della graduatoria iridata con 77 punti, a nove lunghezze di distanza dallo spagnolo Mario Mayor. Ha vinto due delle cinque gare disputate e considerando che ha corso una gara in meno rispetto al rivale, in proporzione avrebbe già evidenziato un rendimento più continuo. Ma alla fine vincerà chi avrà totalizzato più punti e per essere sicuro Lorenzo dovrà provare a vincere entrambi gli ultimi due gran premi che si terranno in Spagna. Il primo è stato fissato per il prossimo 13 ottobre sul tracciato di Aragon, per poi chiudere in bellezza a Valencia il 24 novembre. E il ventisettenne montemurlese, alfiere del GV Racing, è conscio di doverci provare. Anche per poter trattare da una posizione di forza un ingaggio per il 2025, rientrando magari in pianta stabile nel Supersport.

G.F.