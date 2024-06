La festa della Rari Nantes Florentia. Dopo tre anni torna in serie A1

Firenze, 5 giugno 2024 – La grande festa della Rari Nantes Florentia si materializza dopo tre anni di purgatorio in A2. Grazie alla vittoria ai rigori nella sfida di ritorno contro la Rari Nantes Auditore, i fiorentini brindano al ritorno nella massima serie.

La gara, terminata 8-8 nei tempi regolamentari, è stata decisa dalle grandi prestazioni di Di Fulvio e Cicali. Una vittoria sofferta ma meritata che chiude il conto di una stagione trionfale del sette gigliato che termina la stagione da imbattuta, sia in regular season che nella fase finale ai playoff. Per il tecnico Minetti la soddisfazione della prima promozione ufficiale, dopo l’amara sconfitta al fotofinish della passata stagione.

R.N. L. AUDITORE-R.N. FLORENTIA 10-12, IL TABELLINO

R.N. L. AUDITORE: G. Vasovino, M. Chiodo 1, M. Abela, D. Zovko, G. Candigliota, M. Tkac, M. Giacoppo, R. Spadafora, F. Lapenna 1, A. Privitera 3, L. Orlando, E. Caliogna 3, P. Palermo, D. Marrazzo. All. arcuri

R.N. FLORENTIA: M. Cicali, G. Generini, M. Stocco, C. Di Fulvio 6, T. De Mey 1, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni, G. Chemeri, N. Benvenuti 1, S. Sordini, A. Di Fulvio, G. Gioia, C. Mancini. All. Minetti

Arbitri: Navarra e Giacchini

Parziali: 1-2 3-1 3-4 1-1

Note: Uscito per limite di falli Turchini (F) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: RN L. Auditrore 1/7 + due rigori, RN Florentia 3/12. Spettatori 200 circa. Tempi regolamentari finiti in parità, seguono i tiri di rigore: C. Di Fulvio (F) gol, Privitera (A) gol, Sordini (F) gol, Giacoppo (A) gol, De Mey (F) gol, Tkac (A) sbaglia, A. Di Fulvio (F) gol, Orlando (F) sbaglia.