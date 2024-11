Rugby, il Rovigo batte in rimonta 28-26 i campioni d’Italia del Petrarca Padova

Padova, 30 novembre 2024 – I campioni d’Italia del Petrarca Padova dopo aver dominato per sessanta minuti il match giocato questo pomeriggio al Memo Geremia, cedono al Rovigo negli ultimi venti minuti di gara.

Una vittoria sul filo del rasoio per i Bersaglieri rodigini che allo scadere realizzano la meta della vittoria con Vaccari (nominato player of the match) trasformata dal piede di Thomson che fissa il risultato sul 26-28. Vittoria con bonus che vale per i rossoblu la prima posizione della classifica: con 27 punti Rovigo scavalca Viadana (25), atteso domani a Colorno. Gioia più grande non poteva esserci per la Femi Cz Rugby Rovigo che si aggiudica così il 180simo derby d’Italia e anche l’Adige Cup, trofeo che le due squadre si contendono dal 2012. Il tutto davanti alle telecamere di Raisport, con lo stadio Memo Geremia soldout, mille spettatori presenti. L’inizio è tutto di marca petrarchina che subito al 1’ ottiene un calcio a favore: i tuttineri optano per i pali e Lyle fissa i primi tre punti della partita. Al 9’ Petrarca macina metri e ottiene un altro calcio a favore, Lyle dalla piazzola è preciso e porta i tuttineri a sei punti dai bersaglieri, 6-0. Nei primi minuti della partita Rovigo tocca pochi palloni, è chiamata a rispondere in difesa in più occasioni. Al 21’ è ancora la volta del Petrarca: Lyle aggiorna nuovamente il tabellino dalla piazzola, 9-0. Due minuti dopo i padroni di casa ottengono un altro calcio a favore, Lyle allunga lo score per i tuttineri, 12-0. Al 36’ il Petrarca Rugby risale velocemente il campo, gioco aperto a Citton che trova un varco nella difesa dei rossoblu e vola in mezzo ai pali per la prima marcatura di giornata, Donato è preciso, 19-0. Nell’azione della meta dei tuttineri Lyle subisce un placcaggio alto da Lertora che viene espulso con un cartellino giallo, rossoblu in quattordici. Carica di fiducia per i bersaglieri che di prepotenza trovano una touche nei cinque metri dei padroni di casa: Petrarca recupera il pallone e lo libera fuori dal terreno di gioco, non essendo però scaduta la prima frazione i rossoblu, dopo una touche in prossimità dei ventidue avversari, aprono il gioco al largo a Thomson che con un calcio millimetrico manda Vaccari in meta. L’ala rossoblu, subentrata ad Uncini nel riscaldamento, va a marcare i primi punti per i ragazzi coach Giazzon. Thomson converte la trasformazione e manda le due squadre negli spogliatoi, al 40’, con il risultato parziale di 19-0. Sempre al 40’ anche il Petrarca viene punito con un cartellino giallo a Tebaldi. Nel secondo tempo il gioco si apre al 58’ con Petrarca che ha una mischia a favore nei ventidue dei rossoblu, il gioco dei tuttineri viene aperto al centro Scagnolari che sfugge ad un paio di placcaggi dei bersaglieri e va oltre la linea per la meta del Petrarca. Lyle è preciso, 26-7. Al 65’ Scagnolari esce per un cartellino giallo per un placcaggio pericoloso ai danni del rossoblu Chillon. Al 68’ il Petrarca viene punito con un nuovo cartellino giallo a Galetto. Con la doppia superiorità numerica, al 69’, la buona prova del pack rossoblu va a concretizzare il lavoro dei ragazzi di coach Giazzon che trovano la seconda marcatura di giornata. Thomson aggiunge i punti della trasformazione, 26-14. Al 73’ Rovigo risale nuovamente il campo, forte pressione dei rossoblu che sono bravi a tenere il controllo dell’ovale, Berlese recupera pallone e di prepotenza schiaccia oltre la linea. Thomson trasforma, 26-21. Un finale da cardiopalma, da vero cuore rossoblu: Rovigo è bravo a mantenere il controllo dell’ovale, i bersaglieri risalgono il campo, gioco aperto a Vaccari, che vola a schiacciare la marcatura della vittoria, quella del bonus. Thomson, perfetto al piede, converte e chiude il match con un Rovigo che ribalta completamente il risultato del primo parziale, 26-28.

“Sono estremamente orgoglioso del lavoro di tutti, le parole di coach Davide Giazzon. Probabilmente nessuno credeva saremo stati in grado di ribaltare questo risultato, conosco bene questo gruppo, le caratteristiche e la grande voglia di lottare. È stata una settimana molto difficile e complicata per tantissime sfaccettature, però questi sono i momenti che legheranno di più e se non ci fosse stato un gruppo sano, questa partita non l’avremo mai portata a casa. Grazie a tutti i tifosi, a tutti quelli che hanno lavorato e ci sono stati i vicini durante la settimana. Magari non siamo stati così belli, ma alla fine siamo stati molto concreti”

Formazioni

Petrarca Rugby: Lyle (temp. 37’ Tebaldi); De Sanctis; Scagnolari; Broggin; Leaupepe (66’ De Masi); Donato; Citton (69’ Tebaldi); Trotta ©; Botturi (51’ Elias); Nostran (temp. 57’ Goldin); Ghigo; Galetto; D’Amico (72’ Bizzotto); Montilla; Brugnara (72’ De Sarro). All. Victor Jimenez, Paul Griffen Femi-CZ Rovigo: Belloni; Lertora; Diederich; Fisher (60’ Moscardi); Vaccari; Thomson; Visentin (45’ Chillon); Casado Sandri (69’ Meggiato); Fourcade (40’ Berlese); Paganin; Ferro © (56’ Zottola); Steolo; Swanepoel (60’ Tripodo); Giulian (60’ Frangini); Della Sala (53’ Pomaro). All. Davide Giazzon Marcatori: p.t. 2’ cp. Lyle (3-0); 9’ cp. Lyle (6-0); 21’ cp. Lyle (9-0); 23’ cp. Lyle (12-0); 36’ m. Citton tr. Donato (19-0); 42’ m. Vaccari tr. Thomson (19-7) s.t. 58’ m. Scagnolari tr. Lyle (26-7); 68’ m. Casado Sandri tr. Thomson (26-14); 72’ m. Berlese tr. Thomson (26-21); 80’ m. Vaccari tr. Thomson (26-28).