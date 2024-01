Australian open. Napolitano avanti nelle qualificazioni. Bellucci e Bonadio ko

Stefano Napolitano continua la sua avventura nelle qualificazioni degli Australian Open, primo torneo stagionale del Grande Slam al via lunedì 15 gennaio sul cemento del Melbourne Park. Il ventottenne biellese, che da qualche mese si allena con Giacomo Oradini presso il ‘Cantera Tennis Team’ di Baranzate (Mi), ha raggiunto il terzo e decisivo turno con il convincente successo sul tedesco Rudolf Moelleker (1/6, 6/4, 6/2). Si tratta del secondo successo contropronostico della sua avventura australiana dopo quella ottenuta all’esordio su Radu Albot. Il moldavo è classificato al numero 131 del mondo ed occupava la poltrona di testa di serie numero 23, mentre il tedesco è numero 194. Oggi lo attende l’ultimo sforzo contro lo slovacco Lukas Klein nel primo match in programma sul campo numero 7. Un’altra sfida che parte sulla carta in salita, perchè Klein si trova al numero 164 del mondo ed è dotato di un servizio potente ed efficace sui campi veloci di Melbourne, ma Napolitano (classificato al numero 229) sta dimostrando grande solidità e lotterà fino in fondo per centrare il primo ingresso in carriera in un Major. Non sono invece riusciti a fargli compagnia gli altri due lombardi in gara. Il bustocco Mattia Bellucci si è arreso allo statunitense Emilio Nava per 6/4, 6/3, mentre il poavese Riccardo Bonadio non è mai riuscito a entrare in partita contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli (6/1, 6/4).

Silvio De Sanctis