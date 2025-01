Beach tennis indoor. Gli Smashers vincono il big match coi Chicos

Si sono disputate le gare della 9ª giornata del 19° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab 84 Cup Heroe’s. Consolidano la vetta gli Smashers, che hanno prevalso di corto muso nel match clou contro i Chicos secondi, avvicinati ora da Enterprise. Tutto facile anche per Over the Top col fanalino di coda H2O.

I risultati: Smashers-Chicos 3-2, Over the Top-H2O 5-0, Mem & Co-Enterprise 0-5. Ha riposato G.T. Auto. Classifica: Smashers 95; Chicos 86; Enterprise 76; Over the Top 70; G.T. Auto 52*; Mem & Co 21; H2O 5*. (* una gara in meno).