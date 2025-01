Ceriano festeggia 40 anni di tennis. Organizzati altri tre trofei: trionfano Belussi e Semprini

Nel 2025 il Club Tennis Ceriano festeggia i suoi quarant’anni di attività a suon di tornei. A gennaio sono stati tre quelli allestiti dalla società brianzola arrivando a coinvolgere 204 giocatori, di tennis e padel, provenienti da tutta la Lombardia. Il sodalizio presieduto da Severino Rocco continuerà a organizzare manifestazioni Open, di terza categoria e rodeo utili alla crescita dei tanti giovani tesserati.

È stato proprio un “Next Gen“ in forza al circolo organizzatore, il classe 2011 Bryan Belussi (classificato 3.1), a conquistare il titolo nel rodeo di terza categoria nell’ultimo weekend prevalendo in finale sul 3.2 Andrea Galli con il punteggio di 4-2 4-1. Il torneo femminile ha invece premiato Valentina Semprini, 3.1 del Tennis Club Ambrosiano, vittoriosa nel match decisivo su Mila Gligorov.

Le strutture indoor di Ceriano e Saronno hanno ospitato la seconda edizione del “Memorial Antonio D’Angelo“, torneo rodeo riservato agli Under 12, 14 e 16. A far sorridere il settore agonistico del CTC ci hanno pensato, in questo caso, gli Under 14 Mario Giovanni Calunniato (3.5) e Penelope Maria Camilla Zecca (3.4), che con il medesimo score di 4-1 4-3 hanno conquistato le rispettive finali contro Andrei Dragos Radu e Mia Ipino.

È in continua crescita anche il settore del padel, con un Open maschile a cui hanno preso parte 22 coppie. La finale ha visto imporsi Andrea Roncalli e Alessandro Tonelli su Edoardo Cardani e Mattia Bosatelli per 6-3 6-4.

(in foto la premiazione delle coppie finaliste al torneo Open maschile).

Ro.San.