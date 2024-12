Circolo Tennis Reggio sfida Junior Perugia per la promozione in Serie A1

Strada in salita verso la Serie A1 per il Circolo Tennis Reggio, che alle 10 gioca la finale di ritorno dei playoff di A2 sui campi dello Junior Perugia, vittorioso 4-2 a Canali non più tardi di una settimana fa.

Gli umbri, che in stagione non hanno mai perso, godono dei favori del pronostico in funzione di un roster di categoria superiore, che può contare su un giocatore capace di salire fino al 106 del ranking Atp come Passaro e l’olandese Slump, senza dimenticare Moroni, De Bernardis, Casucci e Gerini, che in assenza dei due titolati compagni hanno firmato il blitz della scorsa settimana.

Il capitano dei cittadini Ottolini dovrà probabilmente rinunciare a Guerrieri, ancora alle prese con l’infortunio che l’ha costretto a saltare il match d’andata.

Playout. Salvezza a un passo, invece, per Albinea: dopo il 4-2 conquistato 7 giorni fa sui campi dello Sporting Sassuolo, a Carli e compagni basta un pareggio contro i modenesi nella sfida casalinga in programma stamane sui campi di via Grandi per aprirsi le porte alla terza stagione consecutiva in categoria.

Oltre al già citato Carli, i singolaristi saranno con ogni probabilità Bocci, Iemmi e Iotti, dall’altra parte il quartetto sassolese vedrà in campo Nicolini, Tincani, Bettini e Bruzzi.