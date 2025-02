Circolo "The Village». Baldoni e Penna vincono l’"Open»

Stefano Baldoni e Ludovica Penna sono i vincitori del torneo open invernale disputato al circolo Village.

Si è concluso con un grande successo, di partecipazione e di livello, il torneo di tennis Open Invernale 2025, disputato sui campi indoor Tennis Hall del Village. Il circolo tennis di via Davide Lazzeretti a Grosseto ha organizzato questo torneo al chiuso con un montepremi complessivo di duemila euro, trovando la partecipazione di un nutrito numero di iscritti, sia in campo maschile che femminile, che per due settimane si sono sfidati sulla terra rossa. L’evento ha visto la partecipazione di 250 fra giocatori e giocatrici provenienti da tutta Italia, con una numerosa presenza di atleti di seconda categoria, regalando al pubblico un livello tecnico di altissima qualità. Il torneo ha distribuito tra vincitori, finalisti e semifinalisti un montepremi complessivo di 2000 euro.

Nella finale maschile Stefano Baldoni (classifica 2.1) ha superato Valerio Perruzza (classifica 2.2) aggiudicandosi il torneo con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’intensa battaglia che ha visto grande equilibrio di valore in campo.

Nel tabellone femminile la ligure Ludovica Penna, dopo quasi tre ore di gioco, ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 6-4 sulla giovanissima promessa del tennis maremmano Anna Nerelli del Circolo Tennis Grosseto, che ha dimostrato in campo le sue doti tattiche e di tenacia.

"Un sentito ringraziamento a tutti i giocatori per la sportività e la numerosa partecipazione al torneo – hanno spiegato gli organizzatori – che dimostra l’alto gradimento degli atleti per l’impianto tennistico del Village e per le capacità organizzative del suo staff in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale. Stiamo già lavorando al prossimo Open Indoor, che prenderà il via dall’1 ottobre".